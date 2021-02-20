حظك اليوم السبت 20-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن الحظ اليومي للأبراج، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة وهي: مائية، هوائية، ترابية، نارية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت الموافق 19 فبراير لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تعمل اليوم بحماس والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك اليوم الحياة الاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المناسب أن تقضي اليوم وسط الأهل والأصحاب ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية والعائلية تعاطفك وتفهمك لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تتذمر من استفزاز البعض أو محاكاة البعض لك واعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحكمة وحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وقد يزيد ذلك من جاذبيتك وتعبر عن أفكارك بوضوح وبلا مراوغة أو مماطلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق والفلك يطالبك بعدم المغامرة أو المخاطرة بسمعتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل وعليك بالعمل في سرية وكتمان واحتفظ بحياتك العاطفية بعيدا عن العيون.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعلك تستعيد حيويتك وتتحرر من بعض الضغوط وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، اليوم قد تحصل على التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يثقل كاهلك بالضغوط.. اعتنِ بخطواتك وحاول أن تظل متفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد.. حاول أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة ومربحة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بأوقات هانئة وتميل اليوم للوقوف بجانب الضعفاء ويُثمر عالمك بفعل الخير.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية أعمال وأملاك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس بمنزل الحب تدفعك للتعامل بود ومرونة مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وينصحك الفلك بأن تنتبه لحقوقك وأن تتحكم في ردود أفعالك وحركتك حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع أن تشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. يمنحك نشاطا وحيوية وتستطيع أن توظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تزيد من جاذبيتك وتألقك وتمنحك حضورا أخاذا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالحضور والعزيمة والإصرار وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية وتدعمك الأفلاك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مستعدا للتسامح ولا تشتت طاقتك في صغائر الأمور واهتم بالدقة في إنجاز واجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.