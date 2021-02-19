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حظك اليوم الجمعة 19-2-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يهتم بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشياء وفى الناس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية، وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب وقد يضفي عليك ذلك سحرًا وتميزًا.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة درة.

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