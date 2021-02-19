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حظك اليوم الجمعة 19-2-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بالواقعية، كما انه لا يثق بمن حوله بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة المصرية إيمان العاصي 28 أغسطس.

 

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