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حظك اليوم الجمعة 19-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب دائمًا ما يتوخى الحذر، ومن الصعب أن يثق فيمن حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. اصبر ولا تستسلم للتمرد والعناد.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

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