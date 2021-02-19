البترول: نجحنا في إنهاء قضية «التحكيم» مع مصنع تسييل الغاز بدمياط

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن مصر كانت تصدر الغاز المسال للخارج قبل 2011، من مكانين، وهما مصنع الإسالة في إدكو ودمياط، ونتيجة للاضطرابات التي حدثت عقب 2011، توقفت الشركات العالمية عن توقيع اتفاقيات جديدة، وأصبح الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لا يكفي، وبالتالي جرى استيراد الغاز المسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي وبالتالي توقف التصدير.

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن المصنع الموجود في دمياط توقف عن التصدير منذ 2012، ونتيجة للمجهودات التي تمت والاتفاقيات ودعم القيادة السياسية لقطاع البترول والاستراتيجية التي وضعها وزير البترول المهندس طارق الملا، تم زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018.

وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز يعني تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وأصبح هناك فائض للتصدير، وتم خلال الفترة الماضية، تشغيل مصنع إسالة دمياط، مشيرا إلى أن المصنع المذكور دخل في قضية تحكيم لأن الشركة صاحبة المنشأة، والتي تمتلكها شركات إسبانية وإيطالية ومصرية، حملّوا مصر مبالغ ضخمة، لكن استطعنا خلال الفترة الماضية حل مشكلة التحكيم، وبدأ المصنع في العمل مرة أخرى.

وأكد أن مصر كانت تصدر قبل 2012 لكل دول العالم، وبعد 8 سنوات سيتم البدء من جديد للتصدير من مصنع دمياط، عقب تسييل الغاز وتحميله بالناقلات، وتتوجه هذه الشحنة لأوروبا أو أي دولة أخرى حسب وجهتها.