«البترول» تطلق بوابة رقمية جديدة لجذب المستثمرين بإتاحة بيانات حديثة

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: إن بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «Egypt EUG» يعد إنجازا لتشغيل أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر وفق المعايير العالمية.

المنصة تعمل وفق إطار برنامج لجذب الاستثمارات

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المنصة تعمل وفق إطار برنامج لجذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، وذلك استكمالا للبرنامج الذي أطلقه الوزير من قبل والذي يقضي بتطوير قطاع البترول المصري في عام 2016 عبر جذب المستثمرين العالميين للاستثمار في هذا المجال.

نظام حديث عبر استخدام «الإسطوانات المدمجة» لمناطق الثروات المعدنية

وأوضح أن تلك المهمة كانت شبه مستحيلة قديما، عندما كانت الوزارة تمتلك بيانات لعدد من المناطق التي فيها معلومات بيولوجية، وتتوقع وجود مناجم فيها أو أبار للبترول على مستوى الجمهورية، وهي شرائط فيديو قديمة لتلك المناطق، ولكن حاليا تم اعتماد نظام حديث عبر استخدام «الإسطوانات المدمجة» لوضع مناطق الثروات المعدنية فيها.

وأكد أنه وبهذا الإجراء تستطيع الوزارة طرح المزايدات العالمية على المناطق التي سيتم فيها الاكتشافات، عبر صور لتلك المناطق والمزيد من المعلومات عنها حتى يتثني للمستثمرين الدوليين بالاستثمار في تلك القطاعات الهامة والغنية في مصر.

وطمئن المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المستثمرين بأن الوزارة أطلقت البوابة الإلكترونية مؤخرًا، ومؤمنه بشكل كامل، وحتى يستطيع المستثمر معرفة المناطق الجغرافية، التي سيجري عليها المزاد الدولي سيقوم بالتسجيل حساب شخصي ورقم سري من أجل الحصول على المعلومات التي يريدونها: «أطلقنا مزايدة جديدة أمس في 24 منطقة بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية للعام الجاري 2021».