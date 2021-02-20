مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-2-2021 في مصر

التقدم أو التأخر دقيقة في مواقيت الصلاة يوميا، يجعل المسلمون يبحثون بشكل مستمر عن مواعيد الفروض، نظرًا لأن توقيتاتها تتغير بشكل يومي.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 20 فبراير الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 05:52

أذان العشاء: 07:10

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:06

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء: 07:06

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء: 07:06

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:04