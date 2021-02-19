المتهمان بقتل مسن وزوجته يمثلان الجريمة في «سرابيوم»

ناشد نجل شقيق المجني عليه في واقعة مقتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم في الإسماعيلية، جموع المحامين في المحافظة بعدم الدفاع عن المتهمين واصفا جريمتهما بالبشعة.

وقال «سامح عامر»: «أطالب السيد نقيب محامي الاسماعيلية إبراهيم عبد الرحيم، بالتنبيه علي السادة المحامين بعدم الدفاع عن المتهمين لأنهم يستحقان الإعدام مليون مرة دون مرافعات أو محاكم».

وكان فريق من النيابة العامة، اصطحب المتهمان، اليوم الجمعة إلى مكان الواقعة التي راح ضحيتها مُسن وزوجته لتمثيل الجريمة واستكمال التحقيقات.

وقال شهود عيان، إن القرية شهدت تكثيفًا أمنيًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، حول منزل المجني عليهما، ودخل الجناة إلي المنزل لتمثيل الجريمة بالكامل وتصويرها، واعترف المتهمان تفصيلياً بارتكاب واقعة قتل «محمد عامر»، موظف بالمعاش وزوجته في قرية «سرابيوم»، التابعة لمركز فايد.

وقال المتهمان، في التحقيقات إنهما ترصدا للمجني عليه بحديقة منزله، لمعرفتهما بقيامه لآداء صلاة الفجر يومياً، بغرض الإستيلاء على مفاتيح المنزل منه، وسرقته وقاما بتقييد المجني عليه من قدميه، وكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته، ثم قاما بسحبه إلى داخل السور الخاص بمنزله علي سلم حديث الإنشاء.

ودخل المتهمان إلى المنزل، بعد الاستيلاء على المفاتيح من المجني عليه، وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، كان المجني عليهما يحتفظان بها في درج السرير الخاص بالمجني عليه واعتدى المتهم الأول وشهرته «فراويلا»، بآلة حادة مدببة على المجني عليها زوجة المجني عليه الأول وطعنها عدة طعنات وكتم أنفاسها حتى تأكد من وفاتها.

واستولى المتهمان على المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وأرشدا بعد ضبطهما عن مكان إخفاء المسروقات وجزء من المبلغ المالي المتبقي، بعد إنفاق جزء منه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمد البرماوي، ومعاونيه النقباء محمود منصور وعلي طه وأحمد عثمان وأحمد وعوض الله ومحمد عبد الباسطمن إلقاء القبض على المتهمين بعد تحديد هويتهما واختباء أحدهما ناحية منطقة أبو سلطان، فيما طالب أهالي سرابيوم بسرعة تقديم الجناة إلي المحاكمة العاجلة.