الجدول النهائي للامتحانات من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي والاستثنائي بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا لمختلف سنوات النقل بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الصف الثاني الإعدادي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم وضع جدول الامتحانات بحيث يكون هناك يوم مخصص لكل صف من ضمن تلك السنوات الدراسية، وأن يكون الامتحان عبارة عن ورقة امتحان واحدة فيها أسئلة جميع المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع، ولن يحضر إلى المدرسة في اليوم المحدد سوى للطلاب المقرر عقد الامتحان لهم، وأن المواد غير المضافة للمجموع سيتم عقدها في نهاية العام.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ من يوم 28 من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 4 من شهر مارس المقبل، وسيتم عقد الامتحانات داخل لجان امتحانية بالمدارس، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع أفراد منظومة الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين أو مشرفين.

جدول الامتحانات النهائي من 28 فبراير وحتى 4 مارس

«الوطن» تنشر الجدول النهائي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب من الصف الرابع حتى الثاني الإعدادي.

- 28 فبراير: طلاب الصف الرابع الابتدائي.

- 1 مارس: طلاب الصف الخامس الابتدائي.

- 2 مارس: طلاب الصف السادس الابتدائي.

- 3 مارس: طلاب الصف الأول الإعدادي.

- 4 مارس: طلاب الصف الثاني الإعدادي.

«التعليم»: الامتحان مدته ساعتين والأسئلة اختيار من متعدد

وفي نفس السياق، كانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أن عدد الطلاب في المرحلة من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي حوالي مليونا و400 ألف طالب وطالبة، وأن مدة الامتحان الواحد لكل مرحلة دراسية ساعتين، وأن شكل الأسئلة سيكون هو الاختيار من متعدد، على أن تضم ورقة الامتحان جميع المواد الأساسية المُضافة للمجموع.