رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط صاحب صفحة «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت» لانتحال الصفة

كتب:

الوطن
02:52 م | الجمعة 19 فبراير 2021
جريمة

جريمة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها؛ فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلي شخصيات وهمية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفته من مباحث الإنترنت.   

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على «هاتف محمول» المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلاً الصفة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

أرقام طوارئ وزارة الداخلية للإبلاغ عن حوادث الطرق في ظل الطقس السيئ

خطوات استخراج تصاريح العمل إلكترونيا من بوابة وزارة الداخلية

«الغنوشي المنبوذ».. رئيس تونس يتحدى الإخوان من أمام وزارة الداخلية

عاجل.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. 422 قضية

وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة 

وزارة الداخلية تحرر 6217 مخالفة مرورية في 24 ساعة