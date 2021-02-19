ضبط صاحب صفحة «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت» لانتحال الصفة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها؛ فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى «الجهاز القومي لمباحث الإنترنت لكشف النصابين ومنتحلي شخصيات وهمية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشر العديد من المشاركات والتحدث مع المواطنين بصفته من مباحث الإنترنت.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على «هاتف محمول» المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين تواصله مع عدد من المواطنين منتحلاً الصفة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.