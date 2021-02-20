تعرف على عناوين الشهر العقاري لتسجيل العقارات بداية من 6 مارس

ينتظر المواطنون بدء تطبيق مصلحة الشهر العقاري التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل، وذلك بعد الإعلان عن تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبارا من 6 مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية عناوين الشهر العقاري في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات.

عناوين الشهر العقاري

عنوان الشهر العقاري بالقاهرة

- الاسم جنوب القاهرة.

العنوان 57 ش رمسيس – ميدان الإسعاف .

التليفون 25743987.

نطاق العمل جنوب القاهرة.

- الاسم مكتب شمال القاهرة.

العنوان رمسيس ، شارع الجلاء، مبنى مجمع النيابات.

نطاق العمل مصر الجدية، مدينة نصر، شبرا، الشروق، بدر ،التجمع الخامس.

عنوان الشهر العقاري بالإسكندرية

- الاسم مكتب الإسكندرية

العنوان شارع أحمد عرابى المنشية.

التليفون 4864999 - 4864745.

نطاق العمل محافظة الإسكندرية.

عنوان الشهر العقاري بالغربية

- الاسم مكتب طنطا

العنوان شارع خيرت من شارع المدارس .

التليفون 3335882 - 3411931 .

نطاق العمل محافظة الغربية.

عنوان الشهر العقاري بالسويس

- الاسم مكتب السويس

العنوان الغريب – مجمع المصالح عمارة 3 .

التليفون 3194556 .

نطاق العمل محافظة السويس.

عنوان الشهر العقاري بأسوان

- الاسم مكتب أسوان

العنوان شارع البـركة.

التليفون 2313524 .

نطاق العمل محافظة أسوان.

عنوان الشهر العقاري بالجيزة

- الاسم الجيزة

العنوان 16 ش عكاشة – الدقى .

التليفون 33386132 .

نطاق العمل محافظة الجيزة.

عنوان الشهر العقاري ببنى سويف

- الاسم مكتب بنى سويف

العنوان شارع ابن رشد / مقبل .

التليفون 2322132.

نطاق العمل محافظة بنى سويف.

عنوان السهر العقاري بأسيوط

- الاسم مكتب أسيوط

العنوان شارع المحافظة.

التليفون 2324198.

نطاق العمل محافظة أسيوط.

عنوان الشهر العقاري بالشرقية

- الاسم مكتب الزقازيق

العنوان ميدان المحطة حارة مهاود.

التليفون 2302193.

نطاق العمل محافظة الشرقية.

عنوان الشهر العقاري بالأقصر

- الاسم مكتب الأقصر

العنوان ش رمسيس ساحة بولس باشا.

التليفون 2372426.

نطاق العمل محافظة قنا.

عنوان الشهر العقاري بالمنيا

-الاسم مكتب المنيا

العنوان 23 شارع عدلى يكن.

التليفون 2362160 - 2364354.

نطاق العمل محافظة المنيا.

عنوان الشهر العقاري بسوهاج

- الاسم مكتب سوهاج

العنوان شارع مازن بندر سوهــاج.

التليفون 2323019 - 2328426.

نطاق العمل محافظة سوهاج.

عنوان الشهر العقاري بالإسماعيلية

- الاسم مكتب الإسماعيلية

العنوان عرايشة مصر شارع السكة الحديد.

التليفون 3357010.

نطاق العمل محافظة الإسماعيليلة.

عنوان الشهر العقاري بالبحر الأحمر

- الاسم مكتب البحر الأحمر

العنوان شارع الشيخ الشحات - الدهار.

التليفون 3546397.

نطاق العمل محافظة البحر الأحمر.

عنوان الشهر العقاري بالوادي الجديد

- الاسم مكتب الوادى الجديد

العنوان حى الزهـور- عمارة 125 الخارجـة.

التليفون 7928711.

نطاق العمل محافظة الوادى الجديد.

عنوان الشهر العقاري ببورسعيد

-الاسم مكتب بورسعيد

العنوان أرض اللنش رقم 8 شارع ناصر.

التليفون 3221774.

نطاق العمل محافظة بورسعيد.

عنوان الشهر العقاري بدمياط

-الاسم مكتب دمياط

العنوان عمارة الاستاد.

التليفون 2222993057.

نطاق العمل محافظة دمياط.

عنوان الشهر العقاري بالفيوم

-الاسم مكتب الفيوم

العنوان شارع الجمهورية.

التليفون 6307355.

نطاق العمل محافظة الفيوم.

عنوان الشهر العقاري القليوبية

- الاسم مكتب بنها

العنوان ميدان سعد زغلول العمارة المثلثة.

التليفون 3252244.

نطاق العمل محافظة القليوبية.

عنوان الشهر العقاري بالمنوفية

- الاسم مكتب شبين الكوم

العنوان ش طلعت حرب.

التليفون 2222435.

نطاق العمل محافظة المنوفية.

عنوان الشهر العقاري بكفر الشيخ

- الاسم مكتب كفر الشيخ

العنوان مجمع المحاكم شارع صلاح سالم.

التليفون 3227501.

نطاق العمل محافظة كفر الشيخ.

عنوان الشهر العقاري بالبحيرة

- الاسم مكتب دمنهور

العنوان عمارة جوهر1 شارع الجيش.

التليفون 3318104.

نطاق العمل محافظة دمنهور.

عنوان الشهر العقاري بالدقهلية

- الاسم مكتب المنصورة

العنوان شارع دليور من ش الثورة.

التليفون 2243995 - 2244678.

نطاق العمل محافظة الدقهلية.

عنوان الشهر العقاري بمرسى مطروح

- الاسم مكتب مرسى مطروح

العنوان كيلو 4 مرسى مطروح.

التليفون 4907457.

نطاق العمل محافظة مرسى مطروح.

عنوان الشهر العقاري بجنوب سيناء

-الاسم مكتب جنوب سيناء

العنوان مجمع المصالح بطور سيناء.

التليفون 3770449069.

نطاق العمل محافظة جنوب سيناء.

عنوان الشهر العقاري بشمال سيناء

- الاسم مكتب شمال سيناء

العنوان مجمع محاكم العريش.

التليفون 3321382- 3329632.

نطاق العمل محافظة شمال سيناء.