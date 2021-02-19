مواجهة بين "سلمى ونورهان وشعبان".. تفاصيل حفلات الجنس الجماعي بعين شمس

أجرت جهات التحقيق أمس مواجهة قانونية بين "سلمى ونورهان وشعبان" في واقعة اتهام الأخير بـ"هتك عرض" طفلة عين شمس القاصر وهى "سلمى" ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل شقة المتهم في عين شمس لمدة 20 يومًا، حتى دبت الغيرة بين الفتاتين بسبب تفضيل المتهم للفتاة الصغيرة وطلبها للعلاقة منفردة فاضطرت "نورهان" في ممارسة نفوذها على "شعبان" بصفتها صديقته الأولى وهي من أحضرت سلمى له حتى يمارس معها الجنس بالتراضي بعد أن كتب المتهم لها ورقة زواج عرفي ثم مزقها وطردهما استجابة لطلب"نورهان".

سلمى: فقدت عذريتي في اللقاء الأول

بينت المواجهة أن العلاقة حدثت بالتراضي بحسب أقوال "سلمى" وأنها لم تجبر على تلك العلاقة وأنها فقدت عذريتها في اللقاء الحميمي الأول الذي شاركت فيه صديقتها"نورهان" مع زوجها العرفي، لكن المتهم أنكر ذلك، وأكد على أن الفتاة لم تك بكرا بل كانت ثيب وأنه اكتشف ذلك من العلاقة الجنسية الأولى، في حين قالت "نورهان" أنها لم تجبر صديقتها على العلاقة أو حتى المبيت معها ومع زوجها العرفي شعبان داخل شقته في عين شمس، وأنها حضرت معها بعد خروجها من الكوافير وذهبت معها إلى الشقة للمبيت معها يوميًا وثلاثة لأنها تقيم مع والدهما بمفردهما بعد إنفصال والدتها.

الفتاة قاصر

وانتهت تحقيقات النيابة إلى حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض الفتاة لأنها قاصر أقل من 18 سنة، وتسلمت النيابة تحريات المباحث، التي أكدت على أن العلاقة حدثت بالتراضي واستحسنتها الفتاة ولم تعترض وأنها أبلغت الشرطة بعد أن طردها المتهم وصديقته الأولى فقد قررت النيابة إحالة الفتاة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها ليست عذراء ومارست الجنس مرات متكررة قبل الواقعة محل التحقيق.