روجينا: أشرف زكي أبي وزوجي وابني وسبب سعادتي في الحياة

تصدرت الفنانة روجينا، قوائم الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها مع زوجها الفنان أشرف زكي، في برنامج معكم مع منى الشاذلي عبر قناة سي بي سي.

قالت روجينا لـ"الوطن": "كل هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى زوجي العزيز والحبيب أشرف زكي، أنا لم أتعامل قط مع أشرف كونه زوجي فقط، بل هو أخي وصديقي وابني، وكل شئ فى حياتي، وسبب سعادتي في الحياة".

وأضافت: "كل ما حققت فى حياتي من نجاح على المستوى الشخصي والفني، يعود الفضل فيه لأشرف".

قالت الفنانة روجينا مؤخرا، إنها سعيدة بالمشاركة مع مهرجان الجونة هذا العام، مع زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

من جهته قال زكي خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "نكاد نكون المهرجان الوحيد الذي بدأ ينطلق بعد أزمة فيروس كورونا وبالتالي فهذه رسالة أمان مفادها أن مصر بخير، ونشكر كل القائمين على المهرجان بسبب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".

وحول الأعمال الفنية لزوجته، قال نقيب المهن التمثيلية: "بعيش التوتر، كانت عاملة توتر وطوارئ في البيت بسبب مسلسل البرنس، لأنها بتصدق أوي اللي بتعمله وبتاخد الشخصية معاها البيت، والجو في البيت كله كان متوتر لحد ما المسلسل خلص".

وقالت روجينا، إنها سعيدة بالقوة الناعمة في مصر لأنها مسيطرة وقوية ولا يقهرها أحد: "نزلنا اشتغلنا رغم ازمة كورونا في الوقت اللي العالم فيه كله قفل، وسعيدة باستمرار عرض المسلسلات والأفلام والجمهور هو من يستمتع ومصر ولادة وفيها فنانين كتير وهي أم الدنيا".