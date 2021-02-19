«للمرأة بالخارج».. 8 خطوات للمشاركة في مبادرة «مصرية بـ100 راجل»

تسعى وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى خلق تناغم بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ما يدعم تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، من خلال إطلاق المبادرات التي يشارك فيها المصريين في الخارج، لدمجهم مع وطنهم الأم.

وأطلقت وزارة الهجرة مبادرة مصرية بـ 100 راجل ووضع الوزارة الآليات، الاشتراك في المبادرة التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية.

ويعتبر شهر مارس كونه شهر المرأة، سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق «زووم» مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، كما يشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، وطرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة، ويرصد التقرير التالي خطوات مشاركة المراة المصرية بالخارج، في مبادرة مصرية بـ100 راجل

خطوات الاشتراك:

في البداية الدخول على الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وتتطلب التالي

1- الاسم

2- الرقم القومي

3- رقم جواز السفر

4- السن من 18 إلى 30، من 31 - 40، و41 - 50، أكثر من 50

5- دولة الإقامة

6- رقم الهاتف المحمول

7- البريد الإلكتروني

8- المهنة

9- قطاع مجال العمل

10- إذا كنت ترغبين في دعم القضاية الوطنية للدولة يرجى كتابة أوجه الدعم والمشاركة

وتأتي المبادرة انعكاسا لتقدير الدولة لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية.