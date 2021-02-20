حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور كسول وعنيد، يكره التغييرات المفاجئة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تتذمر من استفزاز البعض أو محاكاة البعض لك واعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.