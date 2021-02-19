أمطار غزيرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، وشهدت كافة أنحاء البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس بسقوط الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح، كما شهدت الكثير من المناطق تساقط للثلوج في جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وجاءت خريطة سقوط الأمطار، كالتالي:

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، حالة الطقس كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس.. السبت 20 فبراير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس.. الأحد 21 فبراير

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

حالة الطقس.. الاثنين 22 فبراير

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس.. الثلاثاء 23 فبراير

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبا، ومتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس.. الأربعاء 24 فبراير

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الأربعاء المقبل، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

حالة الطقس.. الخميس 25 فبراير

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.