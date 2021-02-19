جلسة هيروين بأطفيح تنهي حياة شاب وزوج شقيقته يتخلص من الجثة ويهرب

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل وفاة شاب ثلاثيني، بجرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتبين من التحقيقات أن الشاب كان في جلسة «كيف» لتعاطي الهيروين مع زوج شقيقته، وخلال الجلسة في منطقة زراعية في أطفيح، سقط الشاب فاقدًا للوعي، وتأكد صهره من أنه مات فألقي بجثته في الزراعات، وفر هاربًا خوفًا من المساءلة القانونية، حتى عثر المارة على الجثة، وأبلغوا الشرطة بالوفاة وتبين من مناظرتها عدم وجود أي إصابات أو آثار عنف أو تعذيب على جسد المجني عليه.

4 جرامات من الهيروين

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن زوج شقيقة المتوفى أعترف بتفاصيل ما حدث بقوله إنه تلقى اتصال هاتفي من شقيق زوجته، وطلب منه الحضور إليه بدراجته النارية إلى منزله في أطفيح وذهب إليه فاستقل معه الدراجة النارية وأخبره أن معه 4 جرامات هيروين، وطلب منه أن يذهبا إلى الطريق العام بعيدًا عن المساكن حتى يتعاطيا تلك المخدرات معًا، فاستجاب له زوج شقيقته، وخلال تعطيهما المخدرات سقط الشاب ميتًا.

النيابة توجه لزوج شقيقة المتوفي تهمة إخفاء الجثة

ونسبت النيابة لزوج شقيقة المتوفى تهمة إخفاء الجثمان خشية الهروب من المساءلة القانونية، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، وكلفت المباجث بإعداد تحرياتها في الحادث.

الطب الشرعي: الوفاة سببها جرعة هيروين

وأوضح التقرير الطبي، أن الوفاة ناتجة عن جرعة مخدر زائدة من الهيروين، وأن الشاب تعرض لضيق التنفس بسبب زيادة الجرعة التي استنشقها عن طريق الأنف، وبفحص جثمانه تبين عدم وجود أي طعنات أو كدمات في الجسد، وأرسل الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية إلى النيابة العامة تنفيذًا لقرارها.