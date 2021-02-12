القبض على عاطلين وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو بالخانكة

تمكنت مباحث مركز الخانكة من ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو من المواد المخدرة (هيروين وبانجو)، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما وتحريز المضبوطات.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطلين بالإتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين في وضح النهار بالخانكة.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، الذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو وهم: «إبراهيم س» وشهرته «إبراهيم إنعام» 26 سنة عاطل، ومقيم أبو زعبل بدائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 650 جراما ومبلغ مالي 600 جنيه، وهاتف محمول، و«محمدع» 42 سنة عاطل، مقيم شارع الثورة بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، ومبلغ مالي 550 جنيه وهاتف محمول.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بتلقيه بلاغ من سائق بشركة للسجائر مقيم ببنى سويف 39 سنة، تضمن سرقة سيارة قيادته حال سيره بطريق بنها المنصورة بدائرة المركز، قادما من محافظة دمياط مستقلا سيارة نقل بصندوق مغلق بداخله 100 كرتونة سجائر، ومبلغ 285 ألف جنيه تم تحصيله من أحد العملاء.

وفوجئ السائق باعتراض سيارة ميكروباص طريقه، وترجل منها 4 أشخاص، وطلبا منه التوجه رفقتهم لديوان مديرية أمن القليوبية لفحص حمولة السيارة، فاستقل معهم سيارة ميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة، إلا أنهم خلال سيرهم بالطريق أحتجزوه حتى قام باقى أفراد التشكيل بنقل البضاعة من سيارته إلى سيارة أخرى ثم توقفوا على جانب الطريق وألقوا بالسائق خارج السيارة ولاذوا بالهرب، إلا أنه عثر على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي.