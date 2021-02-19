أعراض جديدة لكورونا تشبه النزلات المعوية.. اذهب للمستشفى فورا

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد هاجمت الجهاز الهضمي، وتمثلت الأعراض في ألم شديد بالبطن وإسهال متكرر لا يستجيب للمطهرات المعتادة والتي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات.

خلط بين النزلات المعوية وأعراض فيروس كورونا

وأضاف خورشيد، في حديث لـ«لوطن» أن هناك خلط ظهر بين بعض المواطنين بين النزلات المعوية وأعراض فيروس كورونا، خاصة في حال وجود ارتفاع في درجات الحرارة بجانب الأعراض المتعارف عليها، فالأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي لمريض الكورونا قد تظهر دون أعراض تنفسية.

وأضاف رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير أن ظهور أعراض اضطراب في الجهاز الهضمي يرجع إلى وجود مستقبلات الفيروس في أكثر من جزء في الأمعاء، خاصة الأمعاء الدقيقة، ما ينتج عن التهابها وشكوى المغص والإسهال الشديدين والمستمرين.

وأوضح خورشيد أن جائحة فيروس كورونا أثرت على أنظمة الصحة على مستوي العالم، ورغم تأثر جميع القطاعات إلا إنه قد تم احتواء أزمة كورونا في مصر على نحو نموذجي أشاد به العاملون في مجال مكافحة الجائحة حول العالم، مشيرا إلى تعامل الدولة ممثلة في وزارة الصحة بحرفية في ملف كورونا، وتمثل ذلك في التنسيق الكامل منذ اللحظة الأولى مع منظمة الصحة العالمية والتوجه رغم الخطورة الشديدة إلى الصين للإطلاع على خبرتهم ووضع خطة للتعامل عندما يصل انتشار المرض في مصر ذروته.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ اللازم للحد من انتشار العدوى.

وخصصت الوزارة مجموعة من الوسائل للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر والاطلاع علي كافة استفساراتهم بخصوص فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.