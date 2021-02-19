8 معلومات عن فنانة تونسية رقصت مع قيادي إخواني.. «فقدت الذاكرة»

أثارت الفنانة التونسية مريم بن مولاهم حالة كبيرة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية وذلك بسبب نشرها لصور وفيديوهات من حفل خطوبتها وهي ترقص مع الشيخ عبدالفتاح مورو النائب السابق لرئيس حركة النهضة ونائب رئيس البرلمان التونسي السابق واعتبرت مريم أن حضور الشيخ هو بمثابة شرف لها.

الصور والفيديوهات التي جرى نشرها أثارت استياء كثير من المتابعين لما تحتويه من مشاهد غير لائقة تثير غضب الجمهور وخاصة أنه يظهر مع فنانة دائما ما تكون مثيرة للجدل ومحط الأنظار حينما تظهر.

وإليكم معلومات عن من هي الفنانة مريم بن مولاهم:

1- مريم بن مولاهم ممثلة تونسية لقبت نفسها بـ«الملكة».

2- بدأ حبها للفن من خلال مجال الموديل حيث إنها كانت تريد أن تقتحم مجال الموديل وهي في سن صغير ولكن والدتها رفضت أن تفعل هذا الأمر إلا بعد اتمام دراستها بالكامل.

3- درست في مجال الهندسة وأول مجال طرقت أبوابه كان مجال الموديل كما تمنت.

4- دخلت مجال التمثيل عام 2014 من خلال الفنانة التونسية رانيا القابسي، حيث اقترحت عليها المشاركة في مسلسل school.

5- أكثر الأعمال التي تسببت في شهرتها كان المسلسل التونسي «حكايات تونسية» الذي أذيع عام 2017 وكانت تجسد دور بائعة هوى خلاله.

6- تعرضت لحادث سير على الطريق الصحراوى أثناء وجودها في مصر، أفقدها الذاكرة وتسبب في نقلها علي كرسي متحرك بسبب إصابتها البالغة ومن بعدها عادت إلى تونس مرة أخرى.

7- تتحدث دائما عن عشقها للزعيم عادل إمام وأنها تتمنى أن تقف معه أمام كاميرا في أحد أعماله.

8- فنانة معروفة بأنها دائما مثيرة للجدل.