السياحة: فرص أداء المصريين للعمرة ضعيفة بسبب ضيق الوقت

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه لم يطرأ أي جديد في مسألة تنظيم مصر لرحلات العمرة، حيث لم تصدر المملكة العربية السعودية، حتى الآن، الضوابط الخاصة بسفر المعتمرين المصريين إليها، وبالتالي لم تبدأ وزارة السياحة والآثار، في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالموسم، من إصدار الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة، وموعد توثيق عقود وكالة العمرة مع الشركات السعودية، وموعد بدء الرحلات، وغيرها من الأمور التنظيمية.

وأضافت لـ«الوطن» أن قرار المملكة العربية السعودية، بتعليق دخول مواطني 20 دولة منها مصر، إلى أراضيها، فضلا عن عدم فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية بشكل كامل، يٌصعب من فرص أداء المصريين للعمرة هذا العام، خاصة أن الفترة المتبقية على انتهاء موسم العمرة لهذا العام ليست طويلة، موضحة أن الوزارة لم تتلق إلى الآن، أي مخاطبات من اللجنة الوزارية لفيروس كورونا، بخصوص سفر المصريين للعمرة من عدمه.

مستحقات موسم العمرة العام الماضي

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى ان شركات السياحية استردت كامل مستحقاتها لدى الجهات السعودية، عن موسم العمرة العام الماضي، والذي جرى إلغاؤه بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين الجهات السعودية ووزارة السياحة والآثار، مشيدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لمحاربة فيروس كورونا.

خسائر شركات السيحاة بسبب إلغاء موسم العمرة

ومن جهته، قال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن هناك شبه استحالة في أداء المصريين للعمرة هذا العام، بسبب الظرف الوبائي لفيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لمنع انتشاره، ومنها إيقاف رحلات العمرة من الخارج بصورة شبه كاملة، موضحا أن شركات السياحة تعرضت لخسائر مالية كبيرة نتيجة عدم عملها في موسم العمرة هذا العام، في ظل التزامها بسداد رواتب العاملين لديها، وأيضا المستحقات الخاصة بالإيجارات ورسوم الكهرباء والتأمينات وغيرها من المستحقات الأخرى.