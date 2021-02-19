انطلاق مبادرة «حماية» للمناطق الحدودية بقرية المنصورية بأسوان

انطلقت فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة، لمبادرة «حماية» لدعم المناطق الحدودية، التي تأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك بقرية المنصورية، التابعة لمركز دراو.

يأتي هذا دعما من مؤسسات «حياه كريمة» و«صناع الخير للتنمية» بحضور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، بجانب الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بـ«صناع الخير»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان على أن قافلة مؤسسة «صناع الخير» تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالمواد الغذائية، وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجاني.

وأشار المحافظ، إلى أنه بإشراف من التضامن الإجتماعي سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، طبقا لضوابط محددة بشكل منظم، ووفقا للأسماء التي تم حصرها بمنتهى الشفافية، لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، بجانب الإعداد المسبق لتجهيز الحالات المرضية التي تم الكشف عليها ضمن القافلة.

وفي السياق ذاته، أشارت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إلى أن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة انطلاقة جديدة لصناع الخير، وحياة كريمة، وبنك القاهرة، وcsr إيجبت، والمؤسسات الشريكة، لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان، حيث سوف يتم إعادة إعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية، بجانب تنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد، موضحة بأنه سبق لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، إطلاق مبادرة «التصالح حياة»، لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بمختلف أنحاء المحافظة، كما انتهت مؤسسة صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة بمركز إدفو ضمن المبادرة.

فيما كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عن أن قافلة مبادرة حماية تأتي لدعم المتضررين من فيروس كورونا، وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

كما تضمنت أعمال القافلة توزيع ألفين كرتونة مواد غذائية، وألف بطانية شتاء على الأهالي، بأكثر من 20 قرية، من بينها قرية المنصورية، علاوة على العديد من القرى الأخرى بمراكز المحافظة وذلك على مدار أسبوعين، لافتا إلى أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية ستشمل توزيع عدد ألف حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن توقيع الكشف الطبي وتسليم الأدوية مع عمل النظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون استعدادا لإجرائها خلال أسبوعين.