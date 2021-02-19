«سياحة أسوان»: 200 سائح أجنبي سيحضرون ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

قال خيرى محمد علي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، إن عدد السياح الأجانب المحتمل حضورهم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبي سمبل فجرالاثنين المقبل لن يتجاوزالـ 200 سائح، وهو أقل عدد للسياح الأجانب يحضر تلك الفعالية منذ أن بدأت مصر تنظيم احتفالية لها، مرجعًا ذلك إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية خاصة الأقصر وأسوان بسبب جائحة كورونا، والتي جعلت الدول المصدرة للسياح تتوفف عن إرسال سائحيها لتلك المدن منذ فبراير الماضي.

وتتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في ظاهرة فلكية تتكرر مرتين سنويا في 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظة أسوان ومسؤولي وزارتي السياحة والآثار والثقافة، اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بإجراءات تنظيم فعالية التعامد، لافتًا إلى أن فرق الفنون الشعبية والفلكلورية ستقوم بتقديم فقرات فنية للحاضرين بتلك الظاهرة.

«السياحة الداخلية» تساعد فنادق أسوان على الاستمرار في العمل

وأوضح خيري، أن حركة السياحة الداخلية خلال أجارات منتصف العام ساعدت بشدة أصحاب المنشآت الفندقية العائمة والثابتة بأسوان على الاستمرار في العمل في ظل توقف الحركة السياحية الوافدة من الخارج لأسوان منذ نحو عام، مشيرا إلى أن العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد تأثروا بشدة من حالة الركود التي ضربت السياحة منذ ظهور جائحة كورونا فبراير الماضي.

من جهته، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن أن عدد من السفراء الأجانب مثل السفير الدنماركي أعلنوا حضورهم لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان، موضحا أن أعداد السياح الأجانب والمصريين الحاضرين لهذه الظاهرة لن يكون كبيرا، وأن تلك الظاهرة تعتبر واحدة من أهم وسائل الترويج السياحي لزيارة الأقصر وأسوان خلال شهري أكتوبر وفبراير من كل عام.