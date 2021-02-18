علاء عبد العال: حارس أسوان «خليفة» الشناوي

قال علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، إن فريقه استطاع الحصول على 3 نقاط مهمة للغاية أمام المقاولون العرب، في الجولة الثالثة عشر ضمن مباريات الدوري الممتاز، وحقق مدرب الداخلية السابق الفوز الأول له مع فريق زهراء الجنوب.

وأضاف عبد العال في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت «الفريق بذل مجهودا كبيرا لتحقيق الانتصار على المقاولون العرب، رغم ذلك تعد المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري صعبة للغاية بعد تعادل زعيم الثغر أمام سيراميكا كليوباترا».

وتابع «فريق أسوان يمتلك الطموح لتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، لذلك تعد نقاط مباراة زعيم الثغر مهمة للغاية».

واسترسل: فريق أسوان يتميز بالتنظيم الدفاعي والاعتماد على التحولات الاجتماعية من خلال الهجوم المرتد، ويمكننا تسجيل أهداف وتهديد مرمى الخصوم، كما نجيد استغلال الركلات الثابتة.

وأشار: «مستوى الفريق لا يهم بالمقارنة بالنتيجة في بعض اللقاءات، وأكد أن ذلك قد يحدث حتى للفرق الكبيرة مثل الأهلي أو الزمالك، وأشكر إدارة النادي على تقديم الدعم والمساندة المستمرة للاعبي الفريق».

وعن مستوى عمر رضوان حارس مرمى الفريق، قال «رضوان يؤدي بشكل متميز على نهج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وسيكون خليفته في الملاعب».

وأتم: «عمر رضوان من أبناء الأهلي أيضا، وسبق أن قلت إنه سيتألق في الأعوام المقبلة، وسيصبح أحد نجوم حراسة المرمى بشرط الحفاظ على أداءه داخل المستطيل الأخضر».

ويحتل فريق أسوان المركز الثاني عشر في ترتيب لدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل 5 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما سجل 7 أهداف واستقبل 11 آخرين.