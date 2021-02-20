التنمية المحلية تفض قرابة 3 آلاف سوق بسبب كورونا

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن أجهزة المحافظات تواصل تكثيف حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن بينها منع الأسواق الأسبوعية، حيث يتم فض أى سوق أسبوعى، ومنها أسواق المواشى بالمحافظات، وذلك لمنع التجمعات التى تأتى من أماكن مختلفة حفاظا على سلامة المواطنين، مضيفا لـ «الوطن»، أنه تم فض قرابة 3 آلاف سوق بمختلف المحافظات على مدار 80 يوما مضت، وجاري استمرار الحملات لمنع أى زحام.

الحد من انتشار كورونا

وأشار المصدر إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا منها تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات والمولات والأنشطة المختلفة، علاوة على التاكيد على التباعد الاجتماعى وحظر تداول الشيشة فى المطاعم والمقاهى، مع التأكيد على أهمية استخدام أدوات أحادية الاستخدام من الأطباق والأكواب، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانونى ضد أى منشأة مخالفة سواء مقهى أو مطعم لايلتزم بنسبة تشغيل 50% لمنع الزحام والحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى الجميع اتباع الإجراءات التى أقرتها الدولة من أجل الصالح العام ولعدم تضرر أى مواطن فى ظل انتشار الموجة الثانية من الفيروس التى تضرب دول العالم.

استمرار غلق دور المناسبات

وأكد أن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل دورى مع المحافظات تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استمرار غلق دور المناسبات ومنع إقامة شوادر الأفراح والعزاء، وعلى المواطنين مساعدة الدولة فى مواجهة المرض بالتزام الإرشادات التى تم إقرارها والإبلاغ عن أى مخالفة تحدث حتى يتم التعامل السريع مع المخالفة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا أن السلوك الإيجابى فى الوقت الراهن يحمى جميع المواطنين بعدم التستر على أى مخالف وتفعيل كل إجراءات الدولة للمرور بسلام من الأزمة الراهنة.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن للمواطنين إبلاغ المحافظات أو الوحدات المحلية بأى حالات كورونا حتى يتم التعامل معها من خلال مديريات الصحة، والحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.