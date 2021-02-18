«التنمية المحلية»: انهيار منازل وأعمدة إنارة بسبب موجة الطقس السيئ

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن سقوط أعمدة إنارة وأشجار وانهيار جزئي لبعض المنازل في بعض المحافظات، بسبب شدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة التى ضربت مصر خلال الـ48 ساعة الماضية.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه مع المحافظين بتقنية «فيديو كونفرانس»، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء، في الوقت الذي كشف فيه المحافظون أن مجموعات إدارة الازمة وغرف العمليات بالمحافظات تتابع الوضع، مواصلة العمل في الشوارع لأكثر من 48 ساعة لرفع تراكمات المياه وشفط أي تجمعات في الشوارع الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية، مع المراجعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التي أُقرت مسبقًا.

«الأرصاد» تتوقع موجة طقس سيئة الأسبوع المقبل

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن احتمالية تكرار موجة الطقس السيئ منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكميات أمطار أقل، مؤكدة أن التحسن الكبير للطقس سيبدأ من يوم السبت.

استهداف العاصفة الفلبينية مصر

وفسر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، أسباب موجات الصقيع غير المعتادة التي تعرضت لها مصر بظاهرتين مناخيتين وهما؛ «النينو» و«اللانينا»، مؤكدًا أن هاتين الظاهرتين تؤثران على متوسط درجة الحرارة بشكل مختلف، مؤكدًا أن هناك بوادر قوية على تعاقب موجة جديدة من ظاهرة «اللانينا» مما يمثل علامة على انخفاض درجة الحرارة على سطح الأرض بشكل إضافي خلال الفترة المقبلة.