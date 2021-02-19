سحر على شعر سيدات وآخر على عظام جثة.. استمرار حملات تطهير المقابر بالفيوم

شنّ مجموعة من المتطوعين، الحاصلين على إجازة من الأزهر الشريف، حملة لتطهير المقابر بقرية عزبة قلمشاة، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، من الأسحار والأعمال المدفونة بتلك المقابر، وذلك بقيادة الشيخ عمر السوهاجي.

وبدأت الحملة عقب صلاة الجمعة، حيث عثر أعضاء الحملة على عدد من السحر السفلي، و«سحر على شعر سيدات»، بالإضافة إلى سحر كُتب على عظام «جثة متوفي»، وبعض الأسحار المكتوبة في أوراق بالدماء.

وقال السوهاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه أطلق حملة «لا نستعين إلا بالله» للقضاء على السحر والسحرة والدجالين، موضحًا أنّ الحملة انطلقت في كل محافظات مصر، ولكن محافظة الفيوم هي الأكثر انتشارًا لموضوع السحر والأعمال لذلك، وبالتالي تستغرق وقتًا طويلًا في فك تلك الأسحار.

وأشار قائد الحملة، إلى أنّ اليوم هو أول أيام الحملة في قرية عزبة قلمشاة، موضحًا أنّه تفاجأ من كثرة الأسحار الموجودة في المقابر، وصعوبتها، حيث عثر على الكثير من الأسحار أبرزها «سحر بإصابة شخص بجلطة ووفاته وفراق أبنائه»، بالإضافة إلى «سحر فراق وطلاق» مكتوب ومرفق بصورة عليها دماء، وأسحار «جلب وتهييج»، بالإضافة إلى أسحار «السبع عقد» و«أسحار سُفلية».

وطالب الشيخ عمر، أهالي الفيوم بضرورة الامتناع عن الذهاب للسحرة والدجالين وعمل تلك الأسحار وإيذاء الغير، نظرًا لحرمانية هذه الأفعال.

وكشف "السوهاجي" أنّ الجن والسحر ضعيف، وأنّه يجب على الجميع تحصين بيوتهم وأنفسهم باستمرار مع الجن والسحر، قائلًا أنّ «المعوذتين» تكفيان الإنسان من شر أي سحر أو عمل، مع ضرورة الحرص على ألا يأخذ أحدًا أجزاء من ملابسهم أو صورهم الشخصية حتى لا يتسنى لهم عمل الأسحار من خلالها وإيذائهم بها.

وبيّنّ أنّه بعد الانتهاء من تجميع تلك الأسحار يقوم في النهاية بإبطال مفعولها بقراءة الرقية الشرعية عليها، ثم يقوم بحرقها.