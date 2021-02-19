«التعليم»: درجات الترم الثاني ستدخل في المجموع بـ3 إعدادي

نفى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداوله بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة لطلاب المدارس، مؤكدًا أنها حريصة على تطوير وتنمية الشخصية لدى أبنائها، بدليل تدريس كتاب القيم واحترام الآخر في الصف الثالث الابتدائي، لترسيخ قيم الحب والرحمة والاحترام والاتقان والمثابرة.

وأضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «عندما نتحدث عن هذا الكتاب، فإن البعض يعتقد أننا لن ندرس كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وأؤكد أن الكتاب سيدرس في الصف الثالث الابتدائي، ولا يوجد أي توجيهات بأي شكل من أي مكان بحذف آيات قرآنية، ومن يريد أن يتأكد فيمكنه الرجوع إلى الكتب والمناهج ويلقي عليها نظرة».

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «لدينا مركز متخصص في المناهج موجود به خبراء متخصصون في المناهج، يقررون ذلك وليس بتوجيه من أي مكان آخر».

وأشار «حجازي» إلى أن مصر تمكنت من استكمال العام الدراسي الماضي بالرغم من جائحة كورونا، بالإضافة إلى إتاحة التعلم عن بُعد بمصادر متعددة هذا العام، في منصات وقنوات مدرسية وصفحات غاية في التطور، بالإضافة إلى بنك المعرفة ما يمكّن الطلاب من التعلم عن بُعد والتواجد في المدرسة ببعض الأيام: «حتى عندما تنتهي الجائحة فإن التعلم عن بُعد سيظل جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية».

وأكد نائب وزير التعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون مجمّعة ومتعددة التخصصات ولا تضاف إلى المجموع، لكن لا بد من اجتيازه حتى يلتحق الطالب بالفصل الدراسي الثاني: «أنصح الطالب بمذاكرة دروس الفصل الدراسي الثاني بعد اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأن الدرجات التي سيحصل عليها في التيرم الثاني ستكون مجموعه في الصف الثالث الإعدادي».