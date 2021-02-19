استشاري صحة إنجابية: شح المياه وتجريف الأراضي نتيجة حتمية للزيادة السكانية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الزيادة السكانية تضغط على كل موارد الدولة والبنية الأساسية والطرق والكهرباء والأراضي الزراعية، لافتا إلى انه في ظل هذه الزيادة السكانية؛ ستعاني مصر من شُح في المياه، بالإضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية.

وأضاف الشيتاني، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن «المشكلة السكانية ممتدة ومزمنة وتحتاج إلى صبر، وعندما تتبنى الدولة استراتيجية للسكان فإنها تمتد إلى فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات وقد تتغير مع مرور الوقت من أجل تغيير الوقت».

طفلان لكل مواطن

وتابع استشاري الصحة الإنجابية: «خطة الدولة المعلنة قبل أحداث يناير هي طفلين لكل مواطن، وقد جرى الإعلان عن هذه الاستراتيجية في عام 2008، وعدنا الآن ليتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أمور مباشرة لم تحدث من قبل، إذ حدد بأرقام المواليد السنوية التي يتمنى أن تصبح مصر عليها».

وأردف مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه «يجب أن نجعل الناس يفكرون بشكل إيجابي وأن تتغير الثقافة من 3 أطفال للفرد إلى طفلين، وذلك من خلال الرسائل الإعلامية التي تؤدي إلى تلاقي أهداف الدولة والمواطن».

وفي الأسبوع الماضي، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحذيراته من استمرارية معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بمعدل مليوني مولود جديد سنويا، مشددًا على أن هذه الزيادة لن تتيح للمواطن لأن يشعر بأي تحسن في الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا هو أفضل معدل نمو.