منطقة حرفية ووحدات سكنية جديدة ضمن المخطط الاستراتيجي لـ«رأس سدر»

شهد علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، الجلسة الافتتاحية الخاصة ببدء أعمال المخططات الإستراتيجية للمدينة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين من الجهات المعنية.

وقال علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر في تصريح له، اليوم الجمعة، إن التخطيط الاستراتيجي للمدينة يأتي في إطار التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UNhabitat»، تمهيدًا لوضع المدينة على الخريطة السياحية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى اقتراح إنشاء منطقة حرفية، ومنطقة خدمات خاصة بفرع جامعة الملك سلمان، وإنشاء 500 وحدة سكنية بالمنطقة التي توجد خلف مبنى المرور الجديد، والارتقاء بالتجمعات غير الحضرية.

وأضاف «حماده» أنه من المقرر أن يركز المخطط الاستراتيجي على التوأمة المكانية خلال مراحل التخطيط في ضوء التكامل الوظيفي بين مدن المحافظة ونطاقاتها الإقليمية واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في المدينة، بشكل يساعد على خلق بؤر عمرانية قائمة على قواعد اقتصادية مستدامة ومتنوعة، متوائمة مع الرؤية الإقليمية للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمحافظة بشكل عام.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر أن المخطط الاستراتيجي الذي يسعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطبيقه في كل المدن السياحية بالمحافظة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة العمرانية وجودة الحياة، من خلال تقوية الترابط الوظيفي والعضوي بين مدن المحافظة وسبق البدء فيها منذ العام السابق بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «حماده» أنه جرى خلال اللقاء استعراض أهم المبادئ والأهداف على المستويات المحلية والدولية والمطلوب أخذها في الاعتبار بكل القطاعات المختلفة لتحقيق التكامل الحقيقي مما ينعكس على المواطنين والأجيال القادمة بالفائدة، كما يتوائم المخطط مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم كل عام عن الآخر.