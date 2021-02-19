«التنمية المحلية»: الانتهاء من تطوير 232 قرية في 30 يونيو المقبل

قال الدكتور ولاء جاد كريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا مع 5 محافظات، والهيئات المنفذة لمشروعات المبادرة في هذه المحافظات، بهدف التنسيق والتنظيم على الأرض في هذه المشروعات، للتأكد من عدم وجود أي معوقات، ووجود كل التراخيص المطلوبة للتنفيذ، والتي سينطلق فيها التنفيذ خلال أيام.

المشاريع التي تم الانتهاء منها

وأضاف «كريم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن مبادرة «حياة كريمة»، تنفذ على مرحلتين، الأولى كانت على مستوى القرى الأكثر احتياجا، حيث تم الانتهاء من العمل في 143 قرية، والعمل في 232 قرية سينتهي بحلول 30 يونيو المقبل، وهذا بالتوازي مع المرحلة الجديدة وهي تطوير الريف المصري بالكامل.

موعد البدء في المشاريع الجديدة

وكشف مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ 628 مشروعا بالفعل في قرى المرحلة الأولى، وهناك 1400 مشروع في حيذ التنفيذ، أما المرحلة الجديدة فيوجد بها عدد كبير من المشروعات بدأت في التنفيذ، مثل مشروعات الصرف الصحي، والمياه، وخلال شهر مارس ستكون 100% من المشروعات دخلت حيز التنفيذ.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة على 3 سنوات

وشدد على أن «حياة كريمة» تستهدف تطوير الريف المصري بالكامل خلال ثلاث سنوات، وكل مرحلة مدتها سنة واحدة، وبالتالي فإن كل مراكز وقرى مصر لها نصيب في التطوير والمراكز التي لم تدخل في المرحلتين الأولى والثانية ستدخل في السنة الأخيرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتوسيع مبادرة حياة كريمة لتشمل كل قرى الريف المصري على أن يتم تنفيذ مشروعات التطوير فيها تباعا على مدار ثلاث سنوات.