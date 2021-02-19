«صحة البحر الأحمر» يشهد التشغيل التجريبي لمعمل الـPCR الجديد بسفاجا

شهد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي لمعمل الـPCR الجديد بسفاجا، يرافقه الدكتور تامر عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات والإدارات الفنية المختلفة، لبدء العمل به من الأحد المقبل.

وأشار الدكتور تامر مرعي، فى تصريح له، اليوم، إلى أنه تم إنشاء وتجهيز المعمل بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه بأحدث الأجهزة الطبية، لخدمة أهالي الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحري والقادمين بمطار مرسى علم، لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، للتيسير على المواطنين، وبالتنسيق بين اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جاء ذلك ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

وتفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، مستشفى سفاجا المركزى، برفقة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، وفريق من الإدارات الفنية المختلفة بالمديرية، للاطمئنان على سير منظومة العمل بالمستشفى، وتفقد أيضًا أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي ومحطة مياه الغسيل الكلوي والمعمل والأشعة والقسم الداخلي وقسم العزل والمطبخ والمغسلة وتانك الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لاحتياج المرضى، والاطمئنان على تواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وأرصدة جميع فصائل الدم ومشتقاته ومراجعة تذاكر المرضى وأعمال النظافة بالمستشفى.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء العمل لأول مرة بقسم الرمد الجديد بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 11عملية جراحية للعيون بواسطة فريق طبي من جامعة الأزهر بعد افتتاح عمليات وعيادة الرمد وتزويده بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه.