توقيع الكشف الطبي على 1185 حالة في قافلة طبية بمركز دشنا

قامت مديرية الصحة بمحافظة قنا بتوقيع الكشف الطبي على 1185 حالة مرضية، بواقع «328 في عيادة الباطنة، 293 رمد، 342 أطفال، 164 جلدية، 58 جراحة»، بالإضافة إلى إجراء فحصوات معملية لـ115 حالة، يأتي ذلك من خلال قافلة طبية نظمتها المديرية، بقرية نجع عزوز، بمركز دشنا، يومي الأربعاء والخميس، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين في القرى والنجوع النائية لا سيما الأكثر احتياجًا منها. ‪

وأشار الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تسعى إلى التوسع في تنظيم القوافل الطبية في قرى المحافظة، لا سيما الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع تم تنظيم 3 قوافل طبية بقرى «بئر عنبر - الرماش - نجع عزوز»، تم خلالها الكشف على 5130 حالة في العديد من التخصصات الطبية.