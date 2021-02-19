استئصال ورم من قولون مريض بمستشفى قنا العام

في جراحة دقيقة، تمكن فريق قسم الجراحة العامة، بمستشفى قنا العام، من استئصال ورم بقولون مريض يعانى من أعراض مزمنة منذ 6 أشهر، وتنفيذ وصلة للأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة لإعادة الوضع لطبيعته بعد استئصال الورم.

ضم الفريق الطبى المشرف على العملية الجراحية: «الدكتور محمد القفاص، و الدكتور محمود القهيوي أخصائيين الجراحة، و الدكتور أحمد دردير، و الدكتور عبد الرحيم محمد، نواب الجراحة العامة بالمستشفى. وإشراف عام من الدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام».

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المريض حضر للمستشفى يعاني من آلام شديدة، فتم إجراء تحاليل وأشعات وفحوصات متعددة، لخطورة الحالة، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة، و تجهيز المريض للعمليات، و توفير مكان بالرعاية المركزة.

و أضاف أن الأطباء قرروا خضوعه استكشاف جراحي لانسداد معوي، مشيرا إلى أنه أثناء إجراء عملية الإستكشاف تيبن وجود ورم بالقولون وتم استئصال الورم وإجراء استكشاف جراحي لباقي الأمعاء، وعمل وصلة بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

و أشار «الديب»، إلى أن المستشفى وفر الرعاية الطبية الكاملة للمريض بعد العملية وتم حجزه بالعناية المركزة لخطورة الحالة، مع متابعة دورية للمريض من قبل أطباء الجراحة والعناية المركزة.

وكان المريض «أحمد.ع.ر»، 26 عاماً، سائق «توك توك»، يعاني من آلام حادة بالبطن واضطرابات في الأمعاء منذ 6 أشهر، فقصد مستشفى قنا العام الذى تعامل مع الحالة بشكل عاجل وبعد فحوصات و أشعة تم تجهيزه للعمليات و إجراء الجراحة.