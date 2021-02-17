«ميت يعيش» تستقبل قافلة طبية للكشف على الأهالي مجاناً

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية «ميت يعيش » مركز ميت غمر أجرت خلالها الكشف الطبي على 1359 مريض خلال يومي 15 و 16 فبراير 2021 ، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قافلة علاجية مجانية بقرية «ميت يعيش» مركز ميت غمر خلال يومي 15 و 16 فبراير 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1359 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة « 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نساء، تنظيم أسرة».

وبحسب بيان مديرية الصحة بالدقهلية، فقد تمكنت الحملة من إجراء الكشف علي 301 في عيادة الباطنة، و 321 أطفال، و 267 عظام ، و 176 جدلية، 99 أسنان، و 57 جراحة، و 138 نسا وتنظيم أسرة، كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 221 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 161 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 126 في إطار الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 7 قرارات نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عن المرضى.