رئيس حزب التجمع: البدري فرغلي مناضل شعبي سيذكره التاريخ

قال الدكتور سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن غالبية أبناء محافظة بورسعيد شاركوا في جنازه البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، صاحب نضال الـ50 عامًا لاستعادة الوطن، والذي نادي بحقوق الفقراء في بلادهم.

التاريخ سيذكر المناضل الشعبي البدري فرغلي

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن البدري فرغلي كان لديه شخصية مهذبة يستطيع من خلالها طرح المشكلة وطرق حلها، كما كان يحظى بـ«كاريزما» أهّلته ليكون مناضلاً شعبيًا سيذكره التاريخ المصري والمصريون فيما هو آت من العصور.

البدري فرغلي أسس اتحاد المعاشات بعد خروجه من البرلمان

وأوضح أن الراحل لم يتكسّب جرّاء التحاقه بالبرلمان المصري، كما أنه بعد خروجه من البرلمان عمل على تأسيس اتحاد المعاشات، الذي حظي باهتمام وتأييد شعبي كبير لاستكمال مشواره النضالي وإعادة حقوق أصحاب المعاشات من الدولة.

وصية البدري فرغلي: حق الفقراء في السكن والصحة والعمل

وأكد أن البدري فرغلي لم يترك وصية مكتوبة ولكنه ترك وصية لكافة أحبابه بأن يحافظوا على الدولة، وأيضًا أن يحافظوا على الفقراء من أبنائها، مع ضرورة أن يكون لدى هؤلاء الحق في السكن والصحة والعمل: «هي دي وصية البدري، اللي عاش علشانها، ورحل وهو مطمئن، ولم يكن مدلسًا عندما عارض كافة الرؤساء السابقين، كما أيّد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوة عندما جاء إلى السلطة».