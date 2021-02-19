«صناع الخير»: توجيهات رئاسية بالاهتمام بأهالي المناطق الحدودية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن إطلاق مبادرة «حماية»، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دائما ما ينادي بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية، لأن أهالي تلك المناطق في حاجة للكثير من الخدمات الطبيبة العاجلة والإنسانية وتطوير ورفع كفاءة المنازل المتواجدة بتلك المناطق، منبها أن كل ذلك يتم العمل عليه بشكل متوزاي، مع تطوير وصلات المياه النظيفة وبعض الأمور الخاصة بتطوير أسقف المنازل وتوزيع البطاطين.

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، هدف المؤسسة منذ بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا، كان محاولة الوصول إلى أهالي مصر بالمناطق الحدودية، والعمل على توفير احتياجاتهم من منتجات الوقاية من فيروس كورونا، وبالفعل تم العمل على منطقة حلايب وشلاتين والوديان المجاورة لها، وتم توزيع حقائب الوقاية على الأهالي، وتحتوي على الكحول والمطهرات والمواد الوقائية، بالإضافة إلى الفيتامنات والأدوية التي يحتاجوها في حالة الإصابة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل كان هناك قوافل طبية بشكل مستمر، لافتا إلى أن تلك القوافل قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 40 ألف مواطن بالمناطق الحدودية، على مدار الثلاث أسابيع الماضية، وبالمشاركة بين مؤسسة صناع الخير و«حياة كريمة»، وبعض البنوك.

ويتواصل العمل في المناطق الحدودية، حيث وصل عملهم إلى قرى النوبة، وأنهم انتهوا مؤخرا من قافلة بتلك المنطقة، وخدمت أكثر من 3 آلاف مواطن، سواء بمواد غذائية أو مساعدات إنسانية، وبداية الإعمار لعدد من المنازل المتواجدة بتلك القرى، ضممن خطة مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري.

وأكمل، العمل مستمر بقرى النوبة على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدا أن مبادرة «حماية»، التي أطلقتها المؤسسة، مؤخرا بمحافظة أسوان، تستهدف كل القرى التي تحتاج إلى مساعدات وقوافل طبيبة، وحتى العمليات الطبيبة العاجلة، والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، لافتا إلى أن كل ذلك يشارك فيه شباب البرنامج الرئاسي، وشباب مؤسسة حياة كريمة، وشباب صناع الخير والكثير من المتطوعين من أهالي أسوان.