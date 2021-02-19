طقس الأسبوع المقبل.. أمطار على السواحل الشمالية ونشاط حركة الرياح

يهتم المصريون بمتابعة أخبار الطقس، خاصة خلال الفترة الحالية، بسبب اضطراب حالة الجو، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة.

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، خريطة الظواهر الطبيعية التي تمر بها كافة أنحاء الجمهورية، خلال الأسبوع المقبل، بداية من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد.

يوم السبت 20 فبراير

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بحوالي 30% تقريبًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق جنوب سيناء.

يوم الأحد 21 فبراير

تتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بحوالي 30%.

واعتبارًا من يوم الاثنين 22 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021، سنشهد أمطارًا متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

يوم الاثنين 22 فبراير

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار متوسطة على المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بحوالي 60%، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة 40%، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء 23 فبراير

ويُتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بحوالي 50%.

وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة 70% تقريبًا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأربعاء 24 فبراير

يُتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40% تقريبًا، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الخميس 24 فبراير

ويُتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40% تقريبًا.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وطالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتنوعة، كما يتم تحديث حالة الظواهر الطبيعية بشكل يومي.