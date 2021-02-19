انتشال جثة شاب غارق في نهر النيل بشبرا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى شبرا الخيمة من انتشال جثة غريق من نهر النيل أمام معدية دمنهور شبرا وتم نقلها إلى مستشفى ناصر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية إخطاراً من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد بتلقيه إشارة من خدمات معدية دمنهور شبرا بأنهم شاهدوا جثة طافية على مياه النيل بالقرب من مكان الخدمة، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري إلى هناك.

وانتشلت الجثة لذكر يرتدي ملابسه كاملة ولم يتم العثور على متعلقات شخصية معه سوى بطاقة رقم قومى باسم «محمد ا ح»، وتبين أنه من منطقة ميت عقبة بالقاهرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.