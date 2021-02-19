«مش فاضي».. سبب اعتذار محامي طبيب الأسنان عن القضية يزيدها غموضا

«الأمانة تقتضي عدم المشاركة بالقضية» بهذا السبب أوضح كمال يونس، المحامي بالنقض، الذي كان يتولى الدفاع عن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال «ب. س»، سبب تنحيه عن القضية واعتذاره عن استكمال الدفاع عن المتهم؛ عقب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

ورفض المحامي الإدلاء بأي تصريحات فيما يخص القضية، خصوصا ما يتعلق بموقف الجاني أمام القانون قائلا باقتضاب: «لم أعد المحامي المعني بالدفاع عنه وسيتولي محامي غيري القضية، وعلينا جميعا الثقة في القضاء المصري وحكمه».

يونس في تصريحات سابقة: سأعتذر عن القضية إذا تم ابتزاز الضحايا

لكن وفي وقت سابق، تحدث المحامي عن الاحتمال الوحيد لتركه القضية، وهي أن يكون المتهم قد عرض مبالغ مالية على الضحايا، الذين يتهمونه بالتحرش بهم، حيث أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» ردا على ادعاء أحد ضحايا طبيب الأسنان بعرض الأخير مبلغ مالي علية ليتنازل عن القضية، بأن «المتهم وعائلته لم يتواصلوا مع الضحايا لتقديم أي عروض»، وقال آنذاك إنه إذا حدث ذلك فسوف يتنازل فورا عن تمثيل المتهم أمام القضاء، رافضا المبدأ من الأساس، حيث وصفه بأنه «ابتزاز».

يونس: سبب الاعتذار عن القضية الانشغال بعدة قضايا

وأشار كمال يونس، في حديثه لـ«الوطن» إلى أن سبب الاعتذار هو ضغط الشغل وكثرة القضايا بمكتبه، في وقت تتطلب فيه القضية بذل مجهود كبير وعمل شاق لمدى حساسيتها، وهو لديه جدول أعمال ممتلئ، قائلا: «الأمانة تقتضي الاعتذار عن القضية في هذه الحالة».

وأحالت النيابة العامة طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال، بقرار إحالته محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة داخل محبسه، وأرسلت النيابة العامة ملف القضية المتهم فيها طبيب الأسنان إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر المختصة.

وكان الضحية الرئيسي في القضية كشف في تصريحات سابقة، أن طبيب الأسنان المتهم استغله وابتزّه لـ9 سنوات ولذلك قرر الانتقام منه بالإقدام على تسجيل فيديوهات له وتسليمها للنيابة العامة.