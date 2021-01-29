عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: كان ماركة مسجلة ولم أتردد على عيادته

وجه الفنان عباس أبو الحسن، الشكر لرجال مباحث الجيزة والدقي وهيئة النيابة العامة ممثلة في نيابة استئناف القاهرة وعلى رأسهم النائب العام على جهودهم طيلة الفترة الماضية في قضية طبيب الأسنان الشهير الذي تحرش به، مشددًا على أن تجربته والشهود والضحايا معهم كانت في غاية الرقي والاحترام: «فخور إن فيه حاجة كدة في مصر، وإن فيه رجال نيابة بهذا الرقي والتقدم واحترام خصوصية الآخرين».

وأضاف أبو الحسن في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «أنا من فجرت القضية بمنشور قوي، لكن مش أنا اللي عملت كل ده، لكنها لو كانت حالة عارضة مكانش هيحصل الزلزال الرهيب ده على السوشيال ميديا، لأن الناس كتبت عن نفس الحالة كلام مرعب».

وتابع: «ثقافة الإبلاغ عن التحرش للرجال ليست موجودة، لأن المجني هيفكر في أي وقت إنه هيتشاف كأنهم 2 مثليين واختلفوا مع بعض، ودي كانت من أهم الحاجات اللي خلتني أكمل في القضية، وده بسبب ردود الفعل المرعبة على المنشور، والدكتور ده كان ماركة مسجلة، واتحرش بأطباء حديثي التخرج، ومنهم ناس متقدرش تتكلم، وصعب طبيب أسنان حديث يعادي شخصية زي دكتور باسم».

وأردف: «التقيت به 3 مرات ولم أكن مريضًا في أي وقت ولم أتردد على عيادته، ولكن لنا أن نتخيل كيف سيحارب طالب الامتياز أو الخريج الحديث هذا الطبيب، لأن مثل هذا النوع من الأشخاص يغطون أنفسهم بغطاء من النفوذ والسلطة والدين مثل التبرع لردع أي ضحية عن الإبلاغ عنه».