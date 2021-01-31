أول تعليق لضحية الطبيب المتحرش: «صورته عشان انتقم منه»

«استغلني وابتزّني 9 سنين، فقررت أنتقم منه».. بهذه الجملة بدأ «أ. س» الضحية الرئيسية لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش وممارسة أعمال شاذة، تصريحاته لـ«الوطن»، عن تفاصيل استغلال المتهم له، وعن أول جملة سمعها منه «أنت إزاي جسمك رياضي كده؟، شكلك بتلعب في نادي» حين التقيا في «أسانسير»، تبعها بجملة: «جسمك حلو لكن محتاج تظبيط لبعض الأماكن».

فكّر الضحية في الانتقام من ابتزاز الطبيب له الذي استمر على مدار 9 سنوات، يقول في أول تصريح عنه لوسائل الإعلام، «أ. س» إنّه أقدم على تسجيل فيديوهات له وتسليمها للنيابة العامة، تؤكد «شذوذ» الطبيب حسب وصفه.

القبض على الطبيب في الدقي

وأُسدل الستار على الفصل الأخير من واقعة هروب الطبيب المتهم بالمتحرش، بعد القبض علىيه داخل عيادته في منطقة الدقي بالقاهرة قبل أيام، حيث فوجئ الطبيب بقوات الأمن تلاحقه داخل العيادة، واصطحبته للتحقيق في نيابه الاستئناف بالقاهرة، ثم عاد مرة أخرى لقسم الدقي لتنفيذ أمر حبسه 4 أيام.

رئيس اتحاد الملاك: لن نسمح بوجود الطبيب بيننا حال إدانته

«الوطن» ذهبت إلى عيادة الطبيب المتهم بالتحرش في حي الدقي، وتواصلت مع شيماء عباس رئيس اتحاد الملاك في العقار، التي تعاملت مع الطبيب أكثر من 17 عاما، وأكدت أنّها فوجئت بالأمر: «معرفتش إنهم متهم إلا من السوشيال ميديا والتفزيون، مفيش حد من السكات اشتكى منه».

وأضافت شيماء، لـ«الوطن»: «لديّ أبناء، ولن أسمح بالإضرار بسمعة العقار الذي نعيش به مع العديد من السكان، وحال ثبوت اتهام الطبيب بالتحرش، فلن نسمح له بالبقاء داخل العقار».

وأكّدت شيماء، أنّها تعاملت مع زوجته وأبنائه، والعروف عنهم حسن السمعة والسلوك، موضحة أنّ أي من النيابة أو أي جهة تحقيق، لم تطلبها للإدلاء بشهادتها، وحال طلبت النيابة تفريغ الكاميرات، فلن تتأخر عن المساعدة في تحقيق العدالة.