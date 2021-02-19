«التضامن»: نشارك في خطة تنمية الأسرة للحد من الزيادة السكانية

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشارك مع وزارات التخطيط والصحة والإعلام، في خطة تنمية الأسرة المصرية، من خلال عدة محاور، منها تمكين السيدات اقتصاديا ليكون لهن عمل وكسب الرزق، واستقلالية مالية، ويساعد في الحد من الزيادة السكانية.

ماذا تعني الزيادة السكانية؟

وأضافت «زكي»، في مداخلة مع برنامج «ستوديو»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن الزيادة السكانية تعني أن دخل الدولة أقل من عدد السكان، لذلك هناك مشكلة في المرافق والمدارس، والتعليم، والسكن، لأن المتاح لا يواكب الزيادة السكانية، لافتة إلى أنه سيكون هناك إطار تشريعي لحل هذه المسألة.

دعم طفلين بدلا من 3 أطفال

وتابعت مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسهم أيضا ببرنامج «2 كفاية»، وعلى سبيل المثال فإن وزارة التضامن كانت تدعم ثلاثة أطفال في الأسر من خلال برنامج «تكافل وكرامة» والآن أصبحت تدعم طفلين فقط، وهذا يعني أن التشريعات تسهم في حل هذه الأزمة، وهناك محاولات باقتراح مشروع يسهم في ذلك.

الدولة تكافح الزيادة السكانية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث في وقت سابق عن الزيادة السكانية، وطالب المواطنين بمراعاة أطفالهم، والتفكير في حياة الأطفال قبل إنجابهم، محذرا من خطورة الزيادة السكانية على عملية التنمية التي تقودها الدولة.

وقال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن مصر زادت في العام الماضي 2.3 مليون طفل، والرقم كبير جدا، يوازي عدد سكان دولة من الدول المحيطة بنا، لافتا إلى أن «مواجهة الزيادة السكانية مثل الحرب، ويجب أن نستخدم فيها كل الأسلحة».