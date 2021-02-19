ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 19-2-2021 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير، بعد تسجيل انخفاض على مدار اليومين الماضيين.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لنهاية التعاملات اليوم الجمعة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، في نهاية معاملات اليوم 891 إلى 894، بعدما تراوح بداية اليوم بين 887 و889 جنيها.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، ما بين 780 إلى 78، بعدما سجل صباح اليوم 776 و778 جنيهًا.

الذهب عيار 18

وتراوح جرام الذهب عيار 18 خلال بداية التعاملات، ما بين 669 إلى 670 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، ما بين 6.240 إلى 6.256 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 891.429 إلى 893.714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

تراوح سعر الأونصة بين 27.723 إلى 27.795 جنيهًا.

شركات تفوز بعقود تنقيب عن الذهب في مصر

ووقعت الهيئة العامة للثروة المعدنية، أول أمس الأربعاء، 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية، لاستغلال 17 قطاعًا جديدًا، للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 11.2 مليون دولار.

وشمل التوقيع وفق تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية، 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وقال وزير البترول، طارق الملا، إن النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله التي تم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى منها في نهاية شهر نوفمبر الماضي، تعطي دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، ومصدر للدخل القومي.