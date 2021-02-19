أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-2-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب بمحلات الصاغة، في بداية المعاملات الصباحية، اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، في بداية معاملات اليوم الصباحية، ليتراوح بين 887 و889 جنيها.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصري، ما بين 776 و778 جنيهًا.

الذهب عيار 18

وتراوح جرام الذهب عيار 18 خلال بداية التعاملات، ما بين 665 و667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، ما بين 6208 و6224 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 886857 و889143 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 27581 إلى 27652 جنيهًا.

4 شركات تفوز بعقود تنقيب عن الذهب في مصر

يذكر أن الهيئة العامة للثروة المعدنية، وقعت أول أمس الأربعاء، 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار.

من جهتها قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن التوقيع شمل 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

كما تم توقيع 3 عقود مع شركة ريد سي ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في 5 قطاعات بإجمالي استثمارات نحو 5.5 مليون دولار.

وأخيرا تم توقيع عقدين لشركة شمال إفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات نحو مليون دولار، وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 636 ألف دولار.

ووفقا لوزير البترول، طارق الملا، فإن النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله المعلنة نتائج المرحلة الأولى منها في نهاية شهر نوفمبر الماضي تعطي دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي.