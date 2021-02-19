المصابون من 4 جنسيات.. تفاصيل حادث انقلاب حافلة سياحية في جنوب سيناء

حصلت «الوطن» على تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس سياحي، اليوم الجمعة، على الطريق الدولي بجنوب سيناء، وأسفر عن إصابة 21 شخصًا، بينهما جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وكازخستان، وروسيا.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، على بعد 40 كيلو متر من مدينة أبوزنيمة، بالقرب من منطقة حمام فرعون، اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، بينهم سائق الحافة ويدعى خالد حسين فؤاد، و20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 6 من روسيا، و2 من كازاخستان، و2 من رومانيا، و10 من أوكرانيا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإجراء كل الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والأشعة، واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين، وتتراوح الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم، أن 17 حالة خرجت من المستشفى، وما زال 4 حالات تحت الرعاية الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة.