«كورونا»: استمرار جهود المكافحة.. وتراجع أعداد الإصابات في المحافظات.. وانخفاض الوفيات

متابعة 4150 حالة عزل منزلي بالدقهلية

واصلت مديريات الصحة فى المحافظات جهودها فى مكافحة فيروس «كورونا» وأعلنت مديرية صحة الدقهلية متابعة حوالى 4150 حالة عزل منزلى، تم شفاء 3750 حالة منها منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى. وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نسب التعافى قد ارتفعت بعد المتابعة الدورية للمرضى وتحويل 200 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقاً لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم توزيع 350 جهاز قياس الأكسجين. وأوضح أنه تم تشكيل 85 فريقاً من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة.

وفى كفر الشيخ، سجلت المحافظة 9 حالات جديدة، وفق مصدر طبى بمديرية الشئون الصحية، وذلك بـ4 مستشفيات، ووفقاً لنتائج تحاليل الـpcr، الخاص بها. فيما سجلت المحافظة حالتى وفاة بمستشفيات وأقسام العزل، بينهما طفلة عمرها عام، من بين المحجوزين داخل غرف الرعاية المركزة، ويعانون من الأمراض المزمنة، واستقرت حالات بعض المحجوزين، بينما لا تزال أقسام العزل والفرز ومستشفيات العزل بالمحافظة تستقبل المصابين.

13 إصابة في القليوبية

وفى القليوبية، سجلت المحافظة 13 حالة إصابة جديدة، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وأعلن مصدر طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، تعافى طفلين من فيروس كورونا، بعد أن أجريت لهما مسحتان متتاليتان على مدار يومين أثبتتا تعافيهما من الفيروس. وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أمس، أنه يوجد حالياً طفل واحد محجوز بالعزل بالمستشفى ويقدم له أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم حتى تمام الشفاء، منوهاً بأن الطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبتت إصابته باشتباه كورونا وجرى عزله. فيما أعلن مصدر بمستشفى قها لعزل مرضى كورونا تعافى 4 حالات من المرض بالمستشفى بعد إجراء المسحات اللازمة للتأكد من خلوهم من الفيروس وجرى التنبيه عليهم بالالتزام بالعزل المنزلى لحين تمام شفائهم. وفى شمال سيناء، أكدت مديرية الصحة فى بيان لها، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا 8 حالات فقط محتجزة فى قسم العزل بمستشفى العريش العام، فيما تم حجز ما يقرب من 76 حالة بالعزل المنزلى، تعافى منها 12 حالة ولا توجد أى حالات وفيات خلال الـ48 ساعة الماضية.

رسالة شكر من «مدبولي» لـ«الطب الوقائي»

من جهة أخرى، نقلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى قطاع الطب الوقائى بالوزارة، لما يبذلونه من دور مهم، وجهودهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التى نظمتها الدولة، بالإضافة إلى دورهم فى التصدى لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، مساء أمس الأول، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفنى للوزيرة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة ثمّنت دور قطاع الطب الوقائى لما له من دور مهم فى المنظومة الصحية، الذى لم تتوقف خدماته خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، حيث استمرت حملاته التفتيشية للرقابة على الأغذية لضبط الأسواق ووصول غذاء آمن للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ببرنامج التطعيمات بالوحدات الصحية، واستمرار المعامل المركزية التابعة للقطاع فى تقديم خدماتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار «مجاهد» إلى الدور المهم الذى قدمه قطاع الطب الوقائى خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التى نظمتها الدولة محلياً وعالمياً ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، حيث كان للفرق الوقائية دور كبير فى التأمين الطبى للبطولة ما أسهم فى نجاح تلك الفعاليات وإشادة دول العالم بتنظيم مصر للبطولة.

وتابع «مجاهد» أن الطب الوقائى له دور أساسى خلال جائحة فيروس كورونا ممثلاً فى التقصى والحصر لحالات الاشتباه بفيروس كورونا ومتابعة شجرة المخالطين، إضافة إلى تأمين الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقامة على أرض مصر بما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة، فضلاً عن دور الطب الوقائى فى تأمين عودة السياحة فى المحافظات والمدن الساحلية التى تستقبل أفواجاً من ضيوف مصر خلال الجائحة. ولفت إلى دور قطاع الطب الوقائى فى سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمطار القاهرة الدولى ضمن أول 3 مطارات فى العالم استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس كورونا الغامض فى شهر يناير عام 2020.

وذكر «مجاهد» أن الوزيرة وجّهت خلال الاجتماع بمتابعة العمل بميكنة المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام الميكنة بكافة خدمات ومشروعات الوزارة فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.