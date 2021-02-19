الصينية مقلدة عادل إمام: العربية أصعب لغة في العالم.. بس بحبها

قالت اليوتيوبر الصينية، تشاو نان، والمعروفة عربيا باسم «آسيا»، التي اشتهرت بتقليد الفنان عادل إمام، إنها عندما تعلمت اللغة العربية من أجل تقليد أعمال الزعيم وجدت صعوبة كبيرة خاصة في نطق حرف الراء، الذي لا يوجد في اللغة الصينية، وأضافت «آسيا» في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة «cbc» الفضائية، الجمعة: «اللغة العربية أصعب لغة في العالم.. ولكنها جميلة، وعندما أدرسها أحبها أكثر»، لترد عليها «الشاذلي»: «الصينية أصعب بدرجة! لأن أصعب لغة في العالم هي اللغة الصينية وبعدها اليابانية ثم العربية».

صعوبة تعلم اللغة العربية

وكشفت اليوتيوبر الصينية عن أن أصعب جملة بالنسبة لها في مسرحية «شاهد مشافش حاجة»، كانت العبارة التي جاءت على لسان عادل إمام، وهي: «الله، هو كلكم سبتوا البيت كله وقعدتوا في أوضة واحدة»، لافتة إلى أنه يقولها بسرعة كبيرة بالنسبة لها لا تستطيع مجاراته فيها.

وأوضحت أنها عندما تعلمت اللغة العربية وجدت صعوبة في نطق حرف الراء الذي لا يوجد في لغتها الأم الصينية، وحتى تتعمله اضطرت للتدريب على ذلك من خلال وضع ماء في الفم، ثم تنطق كلمة «إررر».

من جانبها، طلبت مقدمة البرنامج، من ضيفتها أن تتمرن على جملة: «أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الفقراء».

أما عن اسم «آسيا» الذي اختارته لنفسها للتعامل مع الجمهور العربي بدلا من اسمها الصيني، قالت: اسم «آسيا» ليس له علاقة كبيرة باسمي الصيني، ولكن أحد الأساتذة قال لي إنه اسم زوجة فرعون الجميلة.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو لشابة صينية تدعى تشاو نان، تظهر فيه وهي تقلد الفنان عادل إمام في مسرحية «شاهد مشافش حاجة»، حقق انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية، وتم تداوله بشكل كبير في الدول العربية.