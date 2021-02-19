تسمية طفلة باسم وزيرة الصحة بعد ولادتها بمجمع الإسماعيلية

أطلقت سيدة اسم «هالة» على أول طفلة لها بعد ولادتها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي في أول حالة ولادة قيصرية بعد افتتاح الرئيس السيسي له، وأجرى الدكتور نادر اللبيدي، استشاري النساء والتوليد، أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمستشفى لسيدة في العقد الثالث من العمر.

وقال الدكتور نادر اللبيدي إن السيدة أطلقت اسم «هالة» على ابنتها بعد ما شاهدته من تطوير داخل مجمع الإسماعيلية الطبي وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف أن السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساعدت كثيرًا في تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء.

وشارك في الجراحة الدكتور محمد حسن أبوالنجا، أخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد صلاح سالم، نائب النساء والتوليد، والأطباء محمد عبدالحميد وأحمد عيسى أخصائي التخدير بإشراف الدكتور عادل حسان وكيل المجمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، صباح الثلاثاء الماضي، مجمع الإسماعيلية، لانطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

ويقع المجمع الطبي بالإسماعيلية في قلب المدينة على الطريق الدائري على بُعد خطوات قليلة من جامعة قناة السويس، وهو أكبر صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية في المحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مجمع الإسماعيلية الطبي قلعة من قلاع الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، مضيفة أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل 100% من المواطنين.