«لو عندك شكوى».. طرق التواصل مع هيئة البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصري العديد من الخدمات للمواطنين، التي من خلالها تستطيع صرف المعاش أو استلام حوالة أو تحويل الأموال، حيث إن البريد هو إحدى الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، التي تساعد المواطن في الحصول على مختلف الخدمات بأسهل الطرق.

وقد تواجه مشكلة في المعاش أو الحوالة أو تريد الاستفسار عن شئ أو خدمة معينة، ويمكنك ذلك من خلال التواصل مع البريد المصري، بعدة طرق نعرض أبرزها في السطور التالية:

كيف تتواصل مع البريد للاستفسار أو تقديم شكوى

يُوجد موقع لهيئة البريد المصري، لكي يتم كتابة الشكاوى عليه، وذلك للتواصل مع المواطن، لحل المشكلة والشكوى التي تواجهه، وكل ما عليه هو أن يقوم بكتابة المشكلة التي تواجهه، سواء كانت في الفرع أو غيره، في خانة الرسائل وكتابة التاريخ والوقت والاسم.

كما توجد أرقام للاتصال على البريد المصري بسهولة، لكي يقدم المواطن الاستفسارات التي يريدها ويستعلم عما يرغب به.

كما يقدم البريد المصري للمواطنين «بريد إلكتروني» لكي يتم تقديم الشكاوى عليه حتى يتم التدخل للعمل على حل هذه المشاكل.

ويمكن التواصل مع خدمة العملاء، عن طريق البريد الإلكتروني لمعرفة الحساب الجارِ أو حساب التوفير الخاص بالمواطن والاستفسار عنه أو تقديم شكوى.

ويقدم البريد المصري رقما لتلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على التدخل السريع لحل هذه المشاكل والشكاوى، التي تواجه المواطن تجاه الخدمات أو وفي حالة حدوث مشكلة في الفرع التابع للبريد المصري، حيث إن رقم الشكاوى هو 16789.

كما يوجد مركز (للكول سنتر) بمبنى البريد بالقرية التكنولوجية، وأنشئ خصيصا لتلقي الاستفسارات والشكاوى للمواطنين.

وهناك مركز الاتصال الجديد بالبريد المصري، الذي يوجد به الكثير من الموظفين وهم مدربين على تلقي الشكاوى، واستفسارات العملاء، والعمل دائما على إرضاء العملاء تجاه خدمات البريد المصري.

يذكر أن البريد المصري، يقدم العديد من الخدمات منها: خدمات مالية وحكومية، تشمل الحوالات البريدية، المراسلات، الرسائل البنكية، البريد السريع، الحساب الجاري، الطرود، التوفير، صرف المستحقات، وخدمات الدفع الإلكتروني.